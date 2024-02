'Milei precisa de Biden': visita dos EUA à Argentina vira 'contrapeso' a Lula

Segundo a agenda oficial divulgada pelo Departamento de Estado, Blinken vai abordar assuntos como "crescimento econômico sustentável, compromisso com os direitos humanos e com a democracia, minérios críticos e melhora do comércio e do investimento".

"Antony Blinken quer conhecer de primeira mão a situação da Argentina e dar um sinal de apoio. É provável que a Argentina queira um empréstimo adicional do Fundo Monetário Internacional para o qual os Estados Unidos são a chave. Mas há dois assuntos caros para os Estados Unidos: direitos humanos e mudanças climáticas. Os Estados Unidos querem que as reformas aconteçam sob garantias democráticas com a manutenção de direitos humanos", explica à RFI o sociólogo argentino e catedrático em Relações Internacionais na Universidade Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian.

"Para Milei, o apoio econômico dos Estados Unidos é fundamental para o mercado financeiro, mas, para os Estados Unidos, a maioria das medidas que Milei procurou avançar afetavam direitos fundamentais, direitos trabalhistas e direitos ambientais", acrescenta Tokatlian, uma das maiores referências na América Latina sobre as relações dos Estados Unidos com os países da região.

Contrapeso com Lula

Segundo Tokatlian, os Estados Unidos não procuram um contrapeso a Lula na região, até porque a Argentina não tem no cenário internacional o mesmo peso do que o Brasil. No entanto, a visão diametralmente oposta entre as duas posturas naturalmente marca uma diferenciação.

O especialista sublinha que "não sobram hoje na América Latina líderes dispostos a defender abertamente os ataques de Israel", citando os casos dos presidentes de Colômbia, Chile e México, críticos dos ataques de Israel na Faixa de Gaza.