Alta velocidade e morte por atropelamento: 'narcolanchas' mudam o tráfico na Espanha

Em fevereiro deste ano, dois agentes da polícia morreram no sul da Espanha atropelados por uma "narcolancha", que tentava escapar das autoridades. A embarcação de alta velocidade é utilizada por traficantes de drogas para desembarcar as mercadorias no litoral do país.

Nas imagens do crime, postadas nas redes sociais, é possível ouvir algumas pessoas aplaudindo os traficantes e insultando a polícia, o que evidencia um problema que se repete diariamente na região da Andaluzia. O tráfico de drogas está em primeiro plano e é, até mesmo, aceito por alguns setores da sociedade, que o vêem como uma saída para a situação econômica precária.

Mas quando o tráfico de drogas começou a ser um problema de Estado na Espanha? Nacho Carretero, jornalista e autor de "Fariña", é especialista no assunto: "O tráfico de drogas na Espanha é herdeiro do contrabando nas zonas fronteiriças do pós-guerra da guerra civil espanhola. Estamos falando dos anos 30 e 40. O contrabando era uma atividade muito frequente e bem vista pela sociedade".