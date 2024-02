Egito alerta para 'repercussões catastróficas' de uma ofensiva israelense em Gaza

Ele lamentou que alguns dos 47 países membros do Conselho se recusem a tomar medidas firmes quanto a Gaza, como fizeram em outros conflitos, criticando uma política de duplos padrões.

"Parece que a vida em Gaza não merece suficientemente sua atenção, que o massacre de dezenas de milhares de crianças não consegue abalar sua consciência, que é muito sensível a outros assuntos", declarou.

"As vidas das crianças de Gaza aparentemente têm menos valor do que as dos outros (...). Isto mostra um colapso do sistema internacional, incluindo este conselho", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores marroquino, Nasser Bourita, declarou que o mundo "não pode continuar a fechar os olhos" ao "desastre humano sem precedentes" em Gaza.

A ministra da Cooperação Internacional do Catar, Lolwah Al-Khater, estimou que Gaza foi palco de uma "guerra genocida" e que a situação na Cisjordânia ocupada estava se deteriorando. "O patrocínio por parte de algumas potências mundiais desta exceção israelense acima do direito internacional deve acabar", disse ela ao Conselho.

Visita do emir do Catar à França

O emir do Catar Tamim bin Hamad Al-Thani iniciou nesta terça-feira uma visita de Estado de dois dias à França, centrada na libertação de reféns em Gaza e no relançamento do processo de criação de um Estado palestino, bem como no fortalecimento das relações bilaterais entre países.