Para Rússia, envio de tropas da Otan à Ucrânia geraria "conflito inevitável"; Alemanha recusa possibilidade

O Kremlin alertou nesta terça-feira (27) que o envio de tropas pelos países europeus membros da Otan à Ucrânia levaria a um conflito "inevitável" entre a Rússia e a organização. O presidente francês, Emmanuel Macron, não descartou na segunda-feira (26) o envio de tropas ao país para evitar que a Rússia vença a guerra, que começou em fevereiro de 2022.

Questionado pela imprensa sobre as declarações do presidente francês, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que se os membros da Otan estivessem pensando em enviar tropas à Ucrânia, então as discussões deveriam se concentrar em um "conflito inevitável" entre a Rússia e os países da organização.

Contrariando as declarações de Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz, afirmou nesta terça-feira (27) que a organização não enviará tropas terrestres à Ucrânia, um dia após as declarações do presidente francês, que disse que "nada está excluído".