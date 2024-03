Países ocidentais manifestam preocupação com nova lei de segurança de Hong Kong

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, também condenou a adoção da nova lei afirmando que mina os "direitos e liberdades" na ex-colônia britânica.

Este texto "minará ainda mais os direitos e liberdades na cidade. Prejudica a implementação por parte de Hong Kong das suas obrigações internacionais vinculativas", afirmou Cameron num comunicado.

A ONU também reagiu ao endurecimento da lei de segurança dizendo que estava "profundamente preocupada" com as ambiguidades do texto adotado com "pressa" alarmante.

O Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, destacou, numa declaração, disposições vagas que "poderiam levar à criminalização de uma ampla gama de comportamentos protegidos pelo direito internacional dos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de reunião pacífica e o direito de receber e transmitir informações.

Cinco categorias de crimes

"Hoje é um momento histórico para Hong Kong", disse o líder do território, John Lee, especificando que a lei entraria em vigor em 23 de março.