ONU: Acesso desigual à água, acentuado por mudanças do clima, ameaça a paz no mundo

O crescimento populacional, por outro lado, tem pouco impacto na procura por água. As populações que crescem mais rapidamente - como as africanas - são as com o menor consumo de água per capita. Das 2,2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água potável, 80% vivem em áreas rurais.

"O objetivo de garantir o acesso à água potável para todos até 2030 está longe de ser alcançado. Há receios de que as desigualdades continuem a aumentar nesta área", reconhece a ONU.

Enquanto isso, as mudanças climáticas perturbam o ciclo da água no planeta. Embora algumas regiões do mundo sofram inundações devastadoras, como as que atingiram o Paquistão em agosto de 2022, outras registram secas prolongadas ou enfrentam a salinização dos seus abastecimentos de água doce, devido à subida do nível do mar, como em Bangladesh.

Em 2022, quase metade da população mundial enfrentou grave escassez de água durante pelo menos parte do ano, com um quarto registrando níveis "extremos" de estresse hídrico. Hoje, 10% das populações deslocadas em todo o mundo foram forçadas a abandonar as suas casas devido à falta de água.

Água: direito humano e fator de prosperidade

No entanto, a água é um direito humano, intrínseco à vida, e um fator essencial de prosperidade, sublinha Richard Connor, editor-chefe do relatório de 2024 sobre recursos hídricos, publicado pela Unesco. "Sem acesso à água potável, as pessoas ficam expostas a todo tipo de doenças. Estas doenças as impedem de ir à escola, de trabalhar, de serem produtivas", explica o biogeoquímico canadense.