PF retira 2.000 armas de aeroporto no RS para evitar investida de facções

Uma ação da Polícia Federal retirou entre 2.000 e 3.000 armas, incluindo longas, como fuzis e metralhadoras, do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre (RS), para evitar saques de grupos criminosos, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

O aeroporto está alagado e fechado por tempo indeterminado por causa das enchentes que atingem o estado e já mataram mais de cem pessoas.

O COT (Comando de Operações Táticas) da PF passou a vigiar na quarta-feira (8) os arredores do aeroporto com barcos. O motivo do cerco era evitar saques em geral na área, que é de responsabilidade da PF.