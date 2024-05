Governo pede à CBF paralisação do Brasileirão por causa da tragédia no RS

O governo federal formalizou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) um pedido para que seja suspenso o Campeonato Brasileiro de 2024 por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Apesar de o documento mencionar especificamente o Brasileirão, o Ministério do Esporte informa que a solicitação se estende a todas as séries do campeonato, incluindo o torneio feminino.

A solicitação foi feita nesta sexta-feira (10) pelo ministro do Esporte, André Fufuca.