Endrick faz história em Wembley no amistoso Brasil x Inglaterra na estreia de Dorival

O lateral Danilo, capitão da seleção, destacou o trabalho de Dorival, apesar do pouco tempo de preparação.

"Acho que o futebol às vezes é fazer aquilo que já está inventado, digamos assim. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção precisa um pouco de organização, e dentro dessa organização que os jogadores tenham liberdade. Então, o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho e acho que foi importante", afirmou.

De olho nas Copas

A seleção brasileira voltou a vencer após quatro partidas. Foram três derrotas, para Argentina, Colômbia e Uruguai, e um empate com a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. O atacante Vinícius Júnior, uma das referências da equipe, falou sobre a importância do resultado contra os ingleses.

"Uma vitória muito importante para a gente, porque a gente vinha de vários jogos sem vitórias, e o Brasil nunca tinha passado por um período assim. Eu fico muito feliz de voltar a jogador com a seleção, é uma alegria tremenda. E ver o Endrick fazer o gol aqui no Wembley, contra uma grande seleção. Acredito que jogamos bem, competimos, e isso é o mais importante. É uma nova geração, estamos evoluindo para que na Copa América a gente possa fazer um grande campeonato", disse Vini.

O Brasil venceu a Inglaterra pela primeira vez no novo estádio de Wembley. A última vitória no local havia acontecido quase 30 anos atrás, em 1995, ainda no estádio antigo. Mesmo em menor número na casa do adversário em Londres, a torcida brasileira fez mais barulho e comemorou no fim nas arquibancadas, que teve público total de mais de 80 mil pessoas.