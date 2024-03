Garimpo e tráfico são foco de viagem de Macron à Guiana Francesa, onde Comando Vermelho e PCC ganham terreno

Desde então, "os compromissos assumidos" foram "quase inteiramente cumpridos", afirmou Macron ao descer do avião nesta segunda-feira, destacando os "recursos adicionais concedidos ao território guianense" em "quase todas as áreas".

A começar pela segurança onde o sistema de "100% de controle", segundo o presidente, "permitiu reduzir drasticamente o tráfico de drogas" no aeroporto de Caiena. As declarações foram feitas antes de Macron se reunir com a polícia local que intercepta, semanalmente, de 30 a 40 quilos de droga na Guiana Francesa.

A França tem dificuldade de garantir a segurança no departamento, quase exclusivamente coberto por floresta primária. Organizações criminosas do Brasil, como o PCC, estão conquistando território, principalmente por meio do Amapá, estado que faz fronteira com a Guiana. Gangues brasileiras estão presentes inclusive na prisão de Remire-Monjoly, perto de Caiena.

Garimpo ilegal

Durante a visita, Macron também planeja abordar a Operação Harpia, "marcada por sua eficácia na luta contra o garimpo ilegal de ouro", mas também pela perda de vários soldados nos últimos anos. Entre as vítimas, está o major Arnaud Blanc, da unidade especializada em gestão de crises e missões perigosas, o GIGN. Ele foi morto na selva em 25 de março de 2023.

Cerca de 60 homicídios foram registrados no ano passado na Guiana. A região contabiliza mais de 20 assassinatos por 100 mil habitantes: quase quinze vezes mais que a média nacional francesa.