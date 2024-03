Uso de algoritmo e IA em videovigilância nas Olimpíadas gera controvérsia na França

Um decreto adotado durante o verão especifica as oito ocorrências anormais que o software deve procurar nas imagens captadas pelas câmeras: presença ou uso de arma, início de incêndio, pessoa no chão, pacote abandonado, travessia em zona proibida, movimento de multidões, densidade excessiva e desrespeito ao sentido do trânsito.

A videovigilância algorítmica pode ser garantida através de câmaras instaladas no interior ou nas imediações dos locais que acolhem os eventos, nos transportes ou a bordo de drones que sobrevoarão diferentes locais.

Deveria, "sem dúvida, ser implantado de forma limitada" neste verão, declarou em janeiro o delegado interministerial dos Jogos, Michel Cadot. Estas câmaras ditas "inteligentes" deveriam, segundo ele, ser utilizadas especialmente "em zonas de alta densidade, por exemplo no centro de Paris, nas proximidades dos locais dos eventos, e antes de controles".

Vigilância atinge grupos marginalizados

As críticas focam principalmente nos efeitos negativos que este tipo de tecnologia pode ter nas liberdades fundamentais e individuais. "Quando sabemos que estamos sendo vigiados, temos tendência a modificar nosso comportamento, a nos autocensurar e, talvez, a não exercer certos direitos", observa Katia Roux, especialista em tecnologia e direitos humanos da filial francesa da ONG Amnistia Internacional.

"Qualquer vigilância no espaço público é uma interferência no direito à privacidade. De acordo com o direito internacional, esse emprego deve ser necessário e proporcional a um objetivo legítimo", lembra. "Cabe às autoridades demonstrar que não há outra forma menos prejudicial às liberdades de garantir a segurança. No entanto, esta demonstração não foi feita", diz.