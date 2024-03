Cinco jornalistas de mídias independentes são torturados e presos na Rússia

Segundo ele, a violência foi perpetrada em represália a uma filmagem perto da casa de outra jornalista, Antonina Favorskaya, da SOTAvision, que foi presa na noite de quarta-feira. Ela tinha acabado de ser libertada, depois de dez dias de detenção administrativa por desobediência à polícia.

O apartamento da jornalista foi revistado na mesma noite, assim como a casa dos pais de Favorskaya, disse seu advogado Mikhail Biriukov, citado pela SOTAvision.

Segundo a mesma fonte, duas outras jornalistas, Alexandra Astakhova e Anastassia Moussatova, que tinham ido ao encontro da colega quando ela foi solta da prisão, também foram presas e levadas para serem interrogadas pelos investigadores.

Ligações com o movimento de Alexei Navalny

De acordo com o site de notícias Mediazona, especializado em acompanhar processos judiciais, o caso contra Antonina Favorskaya está ligado às atividades do movimento liderado pela figura da oposição Alexei Navalny, considerado o inimigo número 1 do Kremlin, e que morreu na prisão em fevereiro. As organizações ligadas ao opositor são classificadas como "extremistas" pelo sistema judiciário russo.

Antonina Favorskaya vinha cobrindo os julgamentos envolvendo Alexei Navalny há anos. Foi ela quem gravou o último vídeo mostrando o advogado ainda vivo, em 15 de fevereiro, durante uma audiência no tribunal.