Cotada para vice de Trump diz já ter matado filhote de cachorro e bode

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, uma das cotadas para ser candidata à vice na chapa de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, afirmou já ter matado uma filhote de cachorro e um bode a tiros. As declarações constam em um livro que a republicana lançará em breve e que teve trechos divulgados ontem (26) pelo jornal The Guardian.

O que aconteceu

Publicação será lançada no mês que vem. No livro "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward ("Não há como voltar atrás: a verdade sobre o que há de errado com a política e como levamos a América adiante", em tradução livre), que será lançado em maio, Noem relata a história de Cricket, a cachorra fazenda da família, de apenas 14 meses, que estava em treinamento para caçar faisões.

Descontrolada. A governadora afirma que a filhote tinha uma "personalidade forte" e esperava acalmá-la e ensiná-la como se comportar durante uma caçada com cachorros mais velhos. No entanto, Cricket teria perseguido os pássaros e "fora de si de tanta empolgação", atrapalhando a tarefa.