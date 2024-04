'Só queria respirar': homem negro diz que ficou mais de uma hora em viatura

Não perguntaram se eu tinha passagem, não perguntaram o motivo da situação, não procuraram saber o que estava acontecendo. O vídeo é bem nítido. Eu não esboço reação nenhuma. Músico César de Carvalho em entrevista à TV Globo

Após a abordagem, César foi levado para dentro de uma viatura, onde ficou pelo menos uma hora e meia. "A todo momento só queria respirar. Eu perdi o sentido. Fiquei completamente abalado", disse

Músico relata que o delegado pediu para policiais abrirem o capô para melhorar a circulação do ambiente, após ter sido alvo de spray de pimenta, mas que os policiais voltavam a fechar quando o delegado se afastava.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com um pedido para o Ministério Público investigar o caso. "Estou acionando o Ministério Público por mais um caso de violência policial cometido em São Paulo", escreveu em publicação no X.

Hilton classificou a abordagem como racista. "Não bastasse a ação com claros indícios de racismo da PM, e a Polícia Militar aparentemente agora servir pra cobrar aluguel sob ameaça física", declarou. "Ao chegar na cena, a PM aparentemente decidiu: o negro é o culpado, e a pessoa o ameaçando com uma faca por causa de um aluguel é quem está certa", acrescentou.