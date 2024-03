Em encontro com empresários em SP, Macron diz que não pode defender atual acordo Mercosul - UE

"Vamos acabar com esse Mercosul de 20 anos atrás, vamos construir um novo acordo que esteja de acordo com os nossos objetivos e nossa realidade. Ou seja: um acordo comercial que seja responsável do ponto de vista do desenvolvimento, do clima e da biodiversidade", sugeriu.

Insistência

No entanto, antes da fala final, proferida pelo presidente Macron, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um painel em que detalhou aos investidores um panorama do cenário econômico nacional e reforçou o pleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que é preciso insistir em um acordo entre os dois blocos. Segundo ele, este acordo de livre comércio entre Mercosul e UE será muito positivo para as duas partes.

Foco na descarbonização

Seguindo o tom estabelecido desde o principio desta visita de Estado, o presidente Macron reforçou, em sua fala, a agenda com foco na descarbonização. Ele destacou os investimentos franceses no Brasil, que aumentaram 25% nos últimos anos, e exaltou o modelo brasileiro baseado nas energias renováveis, grande atrativo para as grandes empresas francesas.

"Juntos podemos sonhar (em superar) o desafio da descarbonização. Acredito que se tivermos uma estratégia coerente entre os nossos governos, e passando pelas nossas empresas, podemos superar essa batalha", afirmou.