China apresenta gerador de vídeos com IA para competir com o Sora

A Shengshu, empresa fundada no ano passado em Pequim, anunciou neste sábado a criação do Vidu, que, segundo o grupo, pode criar vídeos realistas de 16 segundos em alta definição a partir de um texto.

"Desde o lançamento do Sora, Vidu é o primeiro modelo de vídeo com este desempenho no mundo", afirmou a Shengshu.

A AFP não conseguiu verificar as afirmações com fontes independentes.

A empresa publicou um vídeo com imagens muito realistas criadas por IA.

Segundo o site da empresa, a equipe da Shengshu inclui engenheiros dos gigantes digitais chineses ByteDance (proprietário do TikTok), Tencent, Baidu e Alibaba, assim como da renomada Universidade Tsinghua.

