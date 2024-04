Feira Envase Brasil gera R$ 125 milhões em negócios

"A feira foi ótima, trouxemos clientes para cá e fechamos alguns negócios que vínhamos fomentando durante o ano", reforçou Miguel Gava, gerente comercial da Mesal, fabricante de máquinas e equipamentos para linhas de envase e paletização.

A Zegla, que produz linhas completas para a indústria de bebidas, afirmou ter se surpreendido "positivamente" com a feira, enquanto a Biotecsul destacou que sua participação foi "um divisor de águas". "Fechamos todos os negócios que estavam planejados. A experiência foi tão positiva que já confirmamos presença na edição de 2026", garantiu a diretora-executiva da empresa de biotecnologia, Cláudia Stefenon.

A Envase Brasil também contou com 13 palestras e sete workshops, reunindo mais de 20 nomes de diversos setores, com destaque para o especialista italiano em agroturismo Fausto Faggioli, que apresentou cases de seu país, referência mundial na atividade, no Meeting Wine Experience. "As pessoas estão mais ligadas às emoções, às sensações das experiências. Não é só o que você me oferece, mas o que me faz sentir", disse.

Com a riqueza de sua programação, a Envase Brasil deu uma contribuição "valiosa" para a internacionalização da Serra Gaúcha, na avaliação do Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso. "É uma região cada vez mais conhecida e com potencial evidenciado no exterior. Tenho certeza que a Itália pode colaborar cada vez mais, desenvolvendo ainda mais a ligação histórica que une o país ao estado", afirmou.

Em 2026, a Envase Brasil está confirmada para ocorrer de 14 a 16 de abril, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. (ANSA).