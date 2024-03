Ataque atinge carro com observadores da ONU; tiroteio mata cinco em distribuição de ajuda em Gaza

Um ataque atingiu um veículo que transportava observadores das Nações Unidas e feriu várias pessoas nos arredores da cidade fronteiriça de Rmeish, no sul do Líbano, neste sábado (30). O porta-voz do exército de Israel, Avichay Adraee, negou que as forças do país tenham atingido um veículo da Unifil, a missão de paz da ONU na região.

A Unifil e a missão de observação técnica da ONU, UNTSO, ainda não comentaram o incidente, relatado por duas fontes de segurança à agência Reuters. Uma das fontes disse que o carro transportava três observadores técnicos da ONU e um tradutor libanês. Ambas as fontes informaram que o ataque feriu "vários" ocupantes do veículo.

Israel tem trocado tiros com o grupo armado libanês Hezbollah no sul do Líbano há quase seis meses, paralelamente à guerra em Gaza. Os bombardeios israelenses no país mataram quase 270 combatentes do grupo radical - mas também cerca de 50 civis, incluindo crianças, médicos e jornalistas.