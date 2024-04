Ex-premiê Dominique de Villepin critica ações de retaliação da França no Oriente Médio

O ataque do Irã a Israel no fim de semana e o temor de uma escalada das tensões na região têm forte repercussão na Europa. Em entrevista ao grupo BFMTV-RMC, o presidente francês, Emmanuel Macron, reconheceu nesta segunda-feira (15) que a situação permanece "muito instável" e exige "forte mobilização diplomática". Já o ex-premiê Dominique de Villepin criticou a operação francesa que abateu drones iranianos lançados contra Israel, em entrevista ao portal de notícias Franceinfo.

Macron defendeu a ação da força aérea francesa. "Temos uma base aérea na Jordânia (...) o espaço aéreo jordaniano foi violado por esses disparos. Decolamos nossos aviões e interceptamos o que deveríamos interceptar", declarou o presidente francês. Macron defendeu a "ampliação das sanções" contra o Irã "para intensificar a pressão sobre as atividades nucleares" de Teerã, a fim de "encontrar um caminho para a paz na região".

O ex-premiê Dominique de Villepin considera que "a França não deveria se envolver em ações de retaliação". "Se a França quer ser útil" depois do ataque do Irã a Israel, "deve ficar no seu lugar, e seu lugar é, antes de tudo, um objetivo de estabilidade e paz", acredita Villepin, que foi chefe de governo e ministro das Relações Exteriores do ex-presidente Jacques Chirac. Segundo ele, "a França não precisa ser parte" no conflito no Oriente Médio. "O nosso papel, se tivermos de exercer uma mediação, é de de exercer influência, é pesar, é moderar", explicou.