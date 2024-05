Homem morre no RJ após ser atropelado por veículo do Exército em via do BRT

O Exército e a Polícia Civil fizeram perícia no local. O motorista do caminhão foi ouvido e, segundo a polícia, agentes realizam outras diligências para apurar as circunstâncias do incidente.

O Corpo de Bombeiros também foi ao local, mas o homem já estava morto.

O Exército disse que o homem atravessava a pista do BRT, quando foi atingido. "O Comando Militar do Leste lamenta o ocorrido e, após perícias no local, instaurou um Inquérito Policial Militar, a fim de elucidar os fatos e apurar responsabilidades".