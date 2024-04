França lança nova campanha contra Covid-19 e espera controlar possível alta de casos nas Olimpíadas

Em entrevista à rádio francesa Franceinfo, a presidente da comissão técnica para vacinas da Alta Autoridade para a Saúde, Anne-Claude Crémieux, lembrou que os idosos de mais de 75 anos continuam sendo as principais vítimas da Covid-19, e 90% das vítimas fatais têm mais de 65 anos.

Na França, entre os meses de janeiro e março, mais de 33 mil pessoas foram hospitalizadas por conta da doença, e pelo menos 93% dos pacientes internados nas UTIs tinham tomado a vacina há mais de seis meses.

Evolução do vírus ainda é imprevisível

A infectologista francesa lembra que o risco do surgimento de uma nova cepa, resistente à vacina e à imunidade adquirida pela população, é imprevisível. As Olímpiadas, diz, também podem "acelerar as transmissões caso haja um aumento das contaminações." Ela afirma porém que a nova campanha de vacinação ocorreria independentemente dos Jogos Olímpicos.

A nova dose de reforço poderá ser administrada entre três e seis meses após a última injeção ou infecção pela Covid-19. Serão usadas as vacinas da Pfizer/BioNTech, a base de RNA mensageiro, que protegem contra a variante Omicron XBB.1.5 e o soro da Novavax, que usa a tecnologia de nanopartícula recombinante para gerar um antídoto derivado da proteína Spike, usada pelo vírus SARS-CoV-2 para entrar na célula.

A representante da Alta Autoridade da Saúde francesa lembra que as vacinas são seguras, e as doses de reforço, "bem toleradas". A HAS recomendou que a campanha seja prorrogada até o dia 15 de julho "se a situação epidemiológica justificar a manutenção da campanha".