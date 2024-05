Pablo Marçal responde a advogado que o processa cobrando R$ 51 milhões: 'ápice do fracassado'

Ao tratar do caso nesta quinta-feira, Marçal disse, ainda, que o "juiz, hoje, já falou 'onde você vai com essa conversa maluca sua?'". Ao contrário do que disse o empresário, a juíza (e não um juiz) da 2ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo, Daniela Nudeliman Guiguet Leal, apenas determinou o envio do caso para Santana do Parnaíba, onde mora Marçal, e pediu que o autor prove que precisa de fato de Justiça gratuita. Além disso, mandou excluir do polo da ação uma empresa de Marçal.

A discussão sobre a Justiça gratuita é relevante pois pode ter consequências em uma eventual condenação do autor a pagar honorários sucumbenciais caso perca a ação. Procurado, o advogado disse que vai se manifestar nos autos e apresentar documentação necessária.

Apesar de o coach atribuir os processos ao CNPJ de sua campanha, ele próprio aparece como representante em pelo menos uma das ações. Além disso, na promessa feita no programa Pânico, Marçal disse que poderiam também procurar pelas pessoas jurídicas relacionadas a ele: "Vamos fazer um desafio valendo US$ 1 milhão. Acha aí meu CPF e vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa. Ache um processo, eu processar... Meu amigo, ache um processo. Ache eu processando uma única pessoa", disse com relação às pessoas físicas. "Tem mais de 50 CNPJs, pode pegar, não existe processo. Rapaz, não tem como, eu que governo essa bodega, não aceito processar, não mexo com gente otária. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando para o lado, para gente otária", completou na ocasião.