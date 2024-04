Argentina reforça fronteiras e alvos judaicos perante possível terceiro atentado terrorista do Irã

Um dos focos de preocupação é a fronteira com o Brasil, especificamente com Foz do Iguaçu.

O governo argentino elevou o nível de segurança nas fronteiras, especialmente com a Bolívia e com a chamada Tríplice Fronteira, com o Brasil e com o Paraguai.

O foco nesses setores de fronteira foi confirmado pela ministra argentina da Segurança, Patricia Bullrich.

O governo argentino acredita que em Foz do Iguaçu, do lado brasileiro, e em Cidade do Leste, do lado paraguaio, existam células adormecidas do Hezbollah, e que podem ser ativadas por ordem do Irã.

O alerta sobre possíveis alvos judaicos pelo país continua, mas agora moderado.

Argentina do lado de Israel

A precaução da Argentina diante de um possível terceiro atentado está relacionada com a ofensiva do Irã contra Israel, aliado incondicional do presidente Javier Milei.