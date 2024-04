Voluntários dos Jogos Paris 2024 começam treinamento para receber o público

Desse total, 15.000 voluntários vão atuar nos Jogos Paralímpicos e 5.000 nos locais de competição fora de Paris, como a vela, em Marselha, no sul, e o tiro, em Châteauroux, no centro do país.

Os voluntários de Paris 2024 se reuniram pela primeira vez no dia 23 de março, dando início a uma experiência única nos bastidores do maior evento esportivo do mundo. O encontro que deu a largada para essa maratona benevolente aconteceu na Arena Paris La Défense, em Nanterre, zona oeste da capital, que receberá a piscina olímpica para as competições de natação, paranatação e polo aquático.

Durante o evento, que contou com shows e palestras, os voluntários puderam conhecer as medalhas, a tocha, o programa de competições e as mascotes de Paris 2024. Além disso, pela primeira vez, eles viram o uniforme que irão utilizar durante os Jogos e pelo qual serão identificados.

"Um voluntário acompanha os atletas, acompanha os espectadores cotidianamente durante a realização dos Jogos", destaca Tony Estanguet, presidente do Comitê organizador Paris 2024. "Ao cruzar com um voluntário, a gente pode ter certeza se está na boa direção, se está no lugar certo. Então, esse uniforme tem que ser facilmente identificável, deve ser prático e corresponder as necessidades dos voluntários", acrescentou.

Uniformes

O uniforme unissex será branco, azul e turquesa e foi desenhado para simbolizar a paz, a unidade e a fraternidade entre os povos. E será o mesmo utilizado pelos 10.000 corredores que vão participar do revezamento das chamas olímpica e paralímpica.