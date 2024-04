Washington ameaça aumentar sanções contra o Irã após ataque a Israel

A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira (16) que Washington "não hesitará", juntamente com seus aliados, em reforçar as sanções contra o Irã após o ataque a Israel. Novos anúncios neste sentido poderiam ser feitos já "nos próximos dias", acrescentou.

"O Tesouro não hesitará em trabalhar com os nossos aliados para usar o nosso poder de sanções para continuar a perturbar as atividades maliciosas e desestabilizadoras do regime iraniano", alertou a responsável pela Economia e Finanças do governo Joe Biden. "Espero que adotemos sanções adicionais contra o Irã nos próximos dias", declarou Yellen.

Falando em uma conferência de imprensa no início de uma série de reuniões do FMI e do Banco Mundial, Janet Yellen destacou que "as ações do Irã ameaçam a estabilidade da região e podem trazer impactos econômicos".