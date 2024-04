Aquecimento global afeta corais na Austrália: 30% da fauna marinha podem ser perdidas

Em entrevista à RFI, o professor Denis Allemand, diretor do Centro Científico de Mônaco (CSM), explicou as causas deste fenômeno.

"Os corais são animais que vivem em simbiose com microalgas e algas unicelulares. Essas algas são muito importantes porque são elas que vão fornecer 90% da sua alimentação. Essa simbiose é muito sensível ao aumento da temperatura. A partir de uma certa temperatura, variável dependendo do local, essa simbiose é rompida, e acontece o que chamamos de branqueamento. Perdendo as suas algas, o coral perde também a cor e morre", disse.

Allemand afirma ainda que casos semelhantes vêm sendo observados desde os anos 1980, mas o mais alarmante é que áreas que até então não haviam sido impactadas, como o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, começam a ser afetadas.

"Hoje, o fato desses locais também terem sido afetados mostra que nós atingimos um nível realmente elevado desse problema. É um efeito do aquecimento global, já que é o aumento na temperatura da água que atrapalha essa simbiose. Além disso, outros fenômenos como a poluição também podem contribuir para o estresse dos corais", afirmou.

Situação preocupante

Richard Leck, diretor da divisão de oceanos da organização ambientalista WWF Austrália, disse à agência AFP que o branqueamento afetou uma extensão "sem precedentes" do recife, em particular em áreas que anteriormente haviam escapado de outros períodos de branqueamento em grande escala. "Este é o pior episódio que o recife do Sul já sofreu", disse Leck.