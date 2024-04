Pais descobrem 50 mil abelhas em parede após filha ouvir 'monstros' nos EUA

Apicultor levou abelhas a santuário. Em três extrações, duas colmeias foram retiradas das paredes, junto com as abelhas que as construíram. Entretanto, centenas que não foram levadas morreram e ficaram no quarto e nas paredes.

Abelhas não podem ser exterminadas nos EUA. Como fazem parte de uma espécie ameaçada, as famílias que lidam com infestações devem sempre chamar profissionais que as retirem, o que sai mais caro. A infestação custou cerca de 20.000 dólares (cerca de R$ 103 mil) a Ashley.