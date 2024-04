Em meio a protestos, universidades dos EUA têm que justificar postura diante do conflito em Gaza

"O antissemitismo não tem lugar no nosso campus e estou pessoalmente empenhada em fazer tudo o que puder para enfrentá-lo diretamente", respondeu Shafik. "Columbia se esforça para ser uma comunidade livre de discriminação e ódio em todas as suas formas, e condenamos o antissemitismo que é tão difundido hoje", acrescentou, lembrando que a instituição suspendeu 15 alunos e tomou medidas disciplinares contra vários membros do corpo docente.

Em 5 de dezembro, as presidentes da Harvard e da Universidade de Pensilvânia também foram chamadas a explicar o que pretendiam fazer para punir os estudantes que, desde o começo do conflito em Gaza, em outubro de 2023, vinham apresentando, segundo o comitê, uma postura antissemita. O fracasso em dar uma resposta efetiva sobre o tema acabou levando ambas presidentes a renunciarem.

Protestos no campus

Na madrugada anterior ao interrogatório de Nemat Shafik, mais de 60 barracas foram instaladas em meio ao campus da Universidade de Columbia em uma manifestação chamada de 'Acampamento em Apoio a Gaza'. O protesto, que começou por volta das 4h da manhã, tem como objetivo pedir a suspensão do financiamento da instituição de doadores de fundos que estejam ligados a Israel.

As manifestações nos campi universitários americanos têm sido frequentes desde o início do conflito no Oriente Médio. Os protestos geralmente são pacíficos, mas por vezes levam à violência física.

De acordo com os organizadores do protesto, ao convocar Shafik a depor, o Congresso pretende fazer uso da vigilância estatal para reprimir o ativismo pró-Palestina e a liberdade de expressão no campus.