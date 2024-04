Em depoimento, menor relata tortura em prisão juvenil na Itália

MILÃO, 30 ABR (ANSA) - Um adolescente de 17 anos que foi agredido por agentes penitenciários no centro de detenção juvenil Cesare Beccaria, em Milão, prestou depoimento reconhecendo os autores, no âmbito de um inquérito que levou 13 guardas à prisão e suspendeu outros oito no último dia 22 de abril.

No depoimento aos investigadores, em 20 de março, o jovem relembrou o episódio que sofreu em 18 de novembro de 2022 e que foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade.

"O conheço. Participou da agressão, usava luvas pretas e me batia no rosto, mas eu não sentia os tapas porque os outros me agrediam em todas as partes do corpo. Nos dias seguintes ele me pediu desculpas, tentou me agredir outras vezes, mas não conseguiu", disse o jovem, reconhecendo os suspeitos em fotografias.