Macron defende sanções europeias contra Irã; Israel segue afirmando "direito de se proteger"

Antes do Conselho Europeu, que tem início na noite desta quarta-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, indicou que vários membros do bloco propuseram aumentar o regime de sanções contra o Irã, incluindo, por exemplo, a proibição de qualquer entrega de mísseis à Rússia ou para aliados regionais de Teerã que se opõem a Israel.

"O nosso dever é expandir estas sanções", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, aos jornalistas ao chegar à cúpula europeia.

"Somos a favor de que haja sanções que também possam atingir todos aqueles que ajudam a fabricar mísseis e drones utilizados durante o ataque" efetuado no fim de semana pelo Irã, acrescentou.

Algumas nações europeias também propuseram sanções à Guarda Revolucionária, unidade de elite do exército iraniano supostamente envolvida no ataque a Israel.

"Medidas adicionais visando à Guarda Revolucionária exigem verificações legais", disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, antes do início do encontro. Ele reiterou a necessidade de não provocar uma nova escalada do conflito.

De acordo com um projeto de declaração do conselho, divulgado pela agência de notícias Reuters, os líderes europeus irão condenar o ataque do Irã, reafirmar o seu compromisso com a segurança de Israel e apelar a todas as partes para evitarem mais tensões, incluindo no Líbano.