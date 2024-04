Prédio com migrantes é desocupado perto de Paris e ONGs culpam Olimpíadas

A cem dias dos Jogos Olímpicos, "tchadianos, sudaneses, eritreus, marfinenses e guineenses que têm documentos estão sendo expulsos; são pessoas que trabalham em tempo integral, mas a quem não queremos alugar apartamentos. A única solução é o acampamento", pois essas pessoas trabalham na região parisiense, acrescentou Alauzy.

Antigamente sede de uma empresa de ônibus, o prédio em Vitry-sur-Seine foi gradualmente ocupado por pessoas desalojadas de outros acampamentos na região parisiense. Elas explicaram à AFP, no final de março, que não encontravam moradia no setor privado ou estavam na lista de espera há vários anos para obter moradia social.

Atrás dos vidros espelhados do prédio insalubre de vários andares, os ocupantes haviam instalado camas e colchões no chão e até embaixo das escadas e corredores por falta de espaço. Ao longo das paredes deterioradas pendem fios elétricos, enquanto chuveiros rudimentares funcionam com água fria.

Há um ano, as autoridades esvaziaram a antiga sede desativada da Unibéton em L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), perto da futura vila dos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris, onde viviam 500 migrantes. Em julho, outras 150 pessoas que haviam encontrado refúgio em uma casa de repouso abandonada em Thiais (Val-de-Marne) também foram expulsas.

Ali, um funcionário da limpeza na Disneyland, na região de Val-de-Marne, havia contado, durante sua expulsão de um acampamento anterior, em Seine-Saint-Denis, que havia sido enviado por engano pelas autoridades em um ônibus para perto de Toulouse, no sudoeste da França. O refugiado sudanês acabou voltando alguns dias depois para a região parisiense, para se instalar no acampamento de Vitry-sur-Seine, por falta de opção, para poder continuar a trabalhar.