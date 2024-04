Diante da onda de violência entre adolescentes, premiê francês pretende aumentar pressão sobre pais

Expressões choque

O jornal Libération ironiza a grande quantidade de expressões choque utilizadas por Attal, contabilizando o uso da palavra "autoridade" por cerca de 30 vezes durante seu discurso. Ironia do destino: 53% dos franceses acreditam que o primeiro-ministro não tem autoridade, segundo uma pesquisa recente dos institutos Odoxa-Backbone para o jornal Le Figaro.

Para a imprensa francesa, que poucas medidas concretas foram anunciadas. Entre as sugestões feitas pelo primeiro-ministro estão o comparecimento imediato ao tribunal de adolescentes infratores a partir de 16 anos e a reunião de parlamentares e representantes de partidos políticos para discutir a questão.

Attal também pretende aumentar a pressão sobre pais e mães, em particular "aqueles que não controlam os filhos" e "deixam prosperar a espiral de violência". "A cultura da desculpa acabou", disse ele em Viry-Châtillon, "uma cidade ainda de luto com o assassinato do adolescente Shemseddine", afirma o jornal Le Figaro

Cem dias de Attal

Para o jornal Le Parisien, o discurso de Attal tem o objetivo de marcar seus primeiros cem dias no cargo. Para isso, ele escolheu uma questão no centro do debate político, a menos de dois meses das eleições europeias, afirma a matéria.