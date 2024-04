Franceses de confissão muçulmana buscam emigração para se libertar do racismo

Os entrevistados falam de uma atmosfera "sufocante", "cada vez mais insuportável". A maioria diz conhecer algum parente ou amigo que fez o caminho da emigração. Não há números precisos sobre esse movimento, mas ele é confirmado pela editora do site de notícias especializado Saphirnews e um imã, que além de predicador muçulmano, é professor e estudioso do assunto na Universidade Sorbonne-Nouvelle.

Os neoemigrantes desiludidos com a França não procuram necessariamente se instalar num país muçulmano. A mudança não é motivada por uma vontade de viver em uma comunidade que cultiva comportamentos ou valores idênticos. Eles apenas almejam viver num país onde tenham as mesmas oportunidades que qualquer outro cidadão com as mesmas competências e não ficarem marcados pela origem árabe. São imigrantes da segunda ou terceira gerações que se sentem franceses, mas permanecem sujeitos à exclusão. Eles querem se libertar desse ambiente que se deteriorou na França nos últimos 20 anos.

Vinte anos de atentados e desinformação

Para os franceses muçulmanos, o ataque do movimento extremista islâmico Hamas contra Israel, em outubro passado, contribuiu para ampliar a imagem negativa dessa minoria. Pesquisas mostram, no entanto, que apenas 25% dos franceses muçulmanos aprovaram o ataque do Hamas.

A exclusão e o racismo contra imigrantes, sejam árabes, negros ou asiáticos, vem de muito mais tempo na França. O país sempre teve uma certa elite xenófoba, que rejeita estrangeiros. Tem um passado colonial e é considerado historicamente racista.

Para os árabes, sejam laicos ou muçulmanos, o ambiente piorou desde os atentados de 2001 nos Estados Unidos. A partir dos ataques da Al Qaeda, o fundamentalismo islâmico se infiltrou nas periferias francesas. Houve a onda de atentados extremistas a partir de 2012, quando um francês de origem argelina atacou uma escola judaica em Toulouse, matou um professor, as duas filhas dele e outra criança, filha do diretor da escola. A partir desse momento, a extrema direita, que estava isolada do cenário político, ressuscitou com muita força, e os imigrantes muçulmanos se tornaram bodes expiatórios de todos os problemas do país.