RS tem pelo menos 327 mil imóveis sem luz e 543 mil sem água após temporal

Várias áreas do Rio Grande do Sul estão sem fornecimento de energia, água ou telefonia após as fortes chuvas que atingem o estado. As concessionárias informaram que atuam para prestar suporte e restabelecer o fornecimento o mais breve possível.

O que aconteceu

Cerca de 268 mil clientes da RGE estão sem abastecimento de energia. A concessionária informou que 60% desses clientes estão em locais sem acesso ou em áreas alagadas, em que a energia foi desligada por segurança. A empresa explicou que o vento e as descargas atmosféricas estão causando danos à rede elétrica. A região mais afetada pela falta de luz é a do Vale do Taquari, onde 109.600 pontos estão sem energia. Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo e Serra têm de 32.000 a 40.000 residências sem abastecimento elétrico.

Entre os clientes da CEEE Equatorial, 59 mil estão sem energia. As regiões mais atingidas são Sul, Litoral Norte e Metropolitana, incluindo os municípios de São Lourenço do Sul, Balneário Pinhal, Alvorada e a capital, Porto Alegre. Do total de clientes da CEEE sem energia, aproximadamente 4,5 mil clientes estão desligados por segurança, devido aos alagamentos, segundo a empresa.