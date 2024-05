Vereadores de São Paulo aprovam privatização da Sabesp em votação final

A desestatização é promessa de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo a equipe do governador, uma das metas do negócio é a redução da tarifa cobrada hoje. Para isso, o governo do Estado planeja usar 30% do dinheiro obtido com a privatização para criar um fundo com essa finalidade.

Manifestantes foram retirados

Alguns manifestantes contra privatização foram retirados da galeria por ordem do presidente da Câmara. Milton Leite (União Brasil) se irritou com palavras de ordem que eram gritadas durante a fala de Rubinho Nunes (União Brasil) na tribuna e determinou que a GCM agisse. Pelo menos três pessoas foram retiradas do local por volta de 18h45.

Na audiência, uma manifestante pró-privatização havia sido retirada da audiência pública após atirar um aviãozinho de papel em direção aos opositores da medida. Foram 16 falas contrárias à privatização e 15 a favor do negócio. Um acordo entre base aliada e oposição definiu que o número de oradores contra a proposta fosse maior do que o de pessoas que falaram a favor.

Vereadores ameaçaram oradores de processo. Após uma mulher identificada como Beatriz, do MTST, ter se referido aos vereadores como "vendidos", Rubinho Nunes disse que iria processá-la. Em resposta, SIlvia da Bancada Feminista (PSOL) disse que processaria Lucas Pavanato, pré-candidato a vereador pelo PL, por ter chamado os funcionários da Sabesp de "vagabundos" em sua fala.

Mais de 200 pessoas participaram da audiência, realizada em auditório no oitavo andar da Câmara Municipal. Também esteve no local a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, além de outras autoridades. A Guarda Civil Metropolitana acompanhou o debate de dentro do auditório — eles impediram que os corredores ficassem ocupados.