Guaíba transborda e águas invadem Cais Mauá, em Porto Alegre; vídeo

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 municípios foram afetados. Também foram registrados 12 feridos, 9.993 desalojados e 4.599 pessoas acolhidas em abrigos públicos

Pelo menos 29 pessoas morreram desde o último sábado (27) no Rio Grande do Sul por causa das chuvas e enchentes. Os números foram divulgados na noite desta quinta-feira (2) pelo governador do estado, Eduardo Leite. Há 60 desaparecidos no estado.

Hospital de campanha do Exército em Lajeado. O Ministério da Defesa anunciou construção de hospital com 40 leitos de enfermaria. Segundo a pasta, a unidade também vai ter dois consultórios e o transporte de toda a estrutura para a construção será feito nesta quinta-feira (2) em um avião da FAB.

Leite pede para moradores saírem de casa

Governador gravou vídeo pedindo para que moradores do Vale do Taquari, região que abrange 40 municípios, deixem suas casas. Leite afirmou que o rio Taquari deve atingir níveis superiores ao das chuvas de setembro.