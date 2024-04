Morte de aluna por infarto durante isolamento de escola após um ataque com faca choca a França

Entretanto, com a morte da adolescente de 14 anos por uma crise cardíaca durante o procedimento de segurança, surge na França a questão da eficácia do sistema implementado.

Quando o sinal é acionado, os alunos devem se retirar do local quando possível, ou se confinar e fazer barricadas em suas salas de aula, longe das janelas e debaixo das mesas, de acordo com documentos oficiais do Ministério da Educação francês.

Durante o ataque nos arredores da escola da Alsácia na quinta-feira, as autoridades instituíram um confinamento das duas unidades de ensino mais próximas. As salas de aula foram fechadas e os alunos colocados sob as carteiras. O autor do ataque com faca, que feriu duas meninas do lado de fora, não entrou em nenhuma das escolas.

Segundo testemunhas, aparentemente o bloqueio teria transcorrido de forma tranquila. Entretanto, no prédio do colégio de ensino médio, depois que o alarme de intrusão foi acionado e durante todo o bloqueio da tarde, os alunos não foram informados sobre a prisão do autor do ataque, que ocorreu por volta das 14h15 (hora local). Uma aluna disse à jornalistas da AFP que muitos alunos "estavam ansiosos" e que ela "ainda não sabia que o autor do ataque havia sido preso" depois das 17h, ou seja, cerca de três horas após a prisão do suspeito.

"Implementamos o procedimento de bloqueio. Os professores fizeram isso de maneira extremamente precisa e rigorosa, mas infelizmente, essa aluna passou por um episódio muito estressante que a levou a uma parada cardíaca", disse Olivier Faron.

Outros casos de violência escolar na França

Em março, a eficácia do plano anti-intrusão em uma escola secundária nos arredores de Dijon (a 315km de Paris) foi elogiada. Um aluno de 15 anos, que havia ameaçado a diretora da escola, fugiu depois que o alarme anti-intrusão foi acionado e as salas de aula foram protegidas.