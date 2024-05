Olympiakos surpreende Aston Villa nas semis da Conference; Fiorentina vence Club Brugge

Depois, em um lance parecido, ele aumentou após driblar Robin Olson, que havia substituído Dibu Martinez (29').

Abalados pelos dois gols, os Villans hesitaram, mas ergueram a cabeça ainda no final do primeiro tempo, com Ollie Watkins diminuindo nos acréscimos (45'+1).

Pouco depois do intervalo, Moussa Diaby empatou ao marcar com um chute certeiro em que tinha pouco ângulo levando a torcida ao delírio no Villa Park.

Mas esta alegria durou pouco, já que um pênalti cometido por Douglas Luiz tocando a bola com o braço deu a El Kaabi a oportunidade de fazer o hat-trick (56').

As coisas pioraram para os anfitriões quando Hezze marcou o quarto para os visitantes.

O sofrimento aumentou a seis minutos do fim. O Aston Villa poderia ter diminuído para 4 a 3 com um pênalti a seu favor... mas Douglas Luiz errou sua cobrança, acertando a trave.