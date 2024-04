Ataque com drones ucranianos provoca duas mortes no oeste da Rússia

Um ataque ucraniano com drones causou duas mortes na província fronteiriça de Belgorod, no oeste da Rússia, disse neste sábado (20) o governador local, Vyacheslav Gladkov. Na véspera, os russos atacaram a região de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia. Parlamentares dos EUA estudam envio de ajuda de US$ 61 bilhões para Kiev.

"O vilarejo de Poroz, no distrito urbano de Grayvoronsky, foi atacado pelas forças armadas ucranianas com drones. Devido ao lançamento de dois artefatos explosivos, um edifício residencial pegou fogo [...] Dois civis morreram", afirmou Gladkov no Telegram.

As vítimas são um homem e uma mulher, acrescentou o governador de Belgorod.