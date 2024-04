O furacão do pop e R&B Aya Nakamura: a artista francesa mais ouvida no mundo

Deusa da música, "queen" do R&B e do pop francês, ídola da juventude europeia: são múltiplas as fórmulas escolhidas pela imprensa especializada para descrever a cantora Aya Nakamura. Artista francesa mais ouvida no mundo, ela contabiliza seis bilhões de escutas nas plataformas musicais.

Aos 27 anos e 10 de carreira, tudo o que Aya Nakamura toca vira ouro... ou diamante! Seu segundo álbum, lançado em 2018, vendeu mais de 1,2 milhão de cópias e rendeu a prestigiosa certificação Disco de Diamante. Neste ano, a estrela recebeu a estatueta de melhor artista feminina no "Victoires de la Musique", a principal premiação da indústria da música na França.

Recentemente Aya se viu no centro de uma polêmica. Cotada para cantar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em julho, ela foi alvo de ataques racistas por parte de grupos e políticos da extrema direita. Enquanto o mistério sobre a participação de Aya no evento persiste, o Balada presta homenagem à essa brilhante artista destacando sua mais nova faixa, "Hypé".