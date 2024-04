Entenda por que europeus hesitam em entregar sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia

O jornal Le Monde mostra que os europeus estão divididos sobre o assunto. A Alemanha já entregou dois dos 12 sistemas Patriot que possui e garantiu que em breve fornecerá um terceiro. O chanceler Olaf Scholz incentiva os aliados europeus a fazerem o mesmo. Mas um diplomata alemão revelou ao Le Monde que Reino Unido, Espanha, Holanda e Polônia, também detentores desse sistema americano Patriot, temem enfraquecer suas respectivas capacidades de defesa e ficar vulneráveis a ataques de Moscou ou da Belarus, aliada do presidente Vladimir Putin.

Segundo o Le Monde, a França também está sob pressão para ceder mais um exemplar do sistema SAMP/T Mamba, equivalente franco-italiano do Patriot. Os mísseis terra-ar americanos são considerados os mais eficazes contra os mísseis hipersônicos utilizados pelo Exército russo contra as infraestruturas ucranianas.O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, sublinhou na sexta-feira a urgência de enviar estas baterias para a Ucrânia.

Em entrevista recente ao Le Monde, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse que sairia mais barato para os europeus comprar equipamentos Patriot dos Estados Unidos do que financiar a reconstrução das instalações elétricas que a Rússia bombardeia diariamente na Ucrânia.

Armas nucleares

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou hoje que o país está "preparado" para receber armas nucleares da Otan em seu território para reforçar a segurança, diante do envio de novas ogivas nucleares russas ao enclave de Kaliningrado e à vizinha Belarus. O Kremlin alertou que a Rússia adotará as medidas "necessárias" para "garantir sua segurança", caso a Polônia receba armas nucleares.

O jornal Les Echos informa que um relatório produzido pelo Center for European Policy Analysis, de Washington, e a Escola de Economia de Kiev estima o dano total infligido pela Rússia à Ucrânia em US$ 154,9 bilhões e o custo da reconstrução em quase US$ 500 bilhões.