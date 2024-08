Artista plástica Isabelle Mesquita expõe no Rio obras inspiradas na ancestralidade negra feminina

Isabelle conta que trabalhou com cartões de visita, "que são as primeiras impressões que a gente dá ao outro quando encontra".

"Nesse meio tempo eu pensei, eu tenho que falar do Rio de Janeiro, da nossa afrodescendência, onde tudo começa para mim, como mulher negra e, enfim, eu tinha que voltar ao Rio para poder começar de lá esse projeto", diz.

A exposição foi inaugurada no Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa, em 25 de julho, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher negra latino-americana. Um local e uma data que para Isabelle representam "resistência".

A inspiração para o projeto veio após uma visita sobre a história do bairro oferecida pelo Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), que hoje acolhe a exposição. O circuito termina dentro do museu do instituto, que ocupa a área de um antigo cemitério clandestino, para onde os negros escravizados que não sobreviviam à dura viagem nos navios eram levados.

"Nesse lugar, eu pude revisitar esse momento da ancestralidade, de todos os que vieram antes de nós", diz. "E o Instituto Pretos Novos me abraçou e recebeu esse projeto comigo", relata.

Sustentabilidade

Isabelle, que é conhecida por seu engajamento com a moda sustentável e ética, diz que seu trabalho com moda está conectado com a arte.