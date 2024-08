Convenção Democrata que começa em Chicago é oportunidade para Kamala Harris consolidar candidatura

Na quarta-feira (21), entre os oradores estão o companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, o ex-presidente Bill Clinton, a ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e o secretário de Transportes, Pete Buttigieg.

O encerramento da convenção acontece na quinta-feira, com o discurso de Kamala Harris, oficialmente nomeada a candidata do partido.

Mesmo com vantagem, Kamala segue em campanha

Kamala está no topo de sua popularidade. Antes da chegada a Chicago, ela fez campanha percorrendo algumas localidades da Pensilvânia de ônibus ao lado do marido e de Tim Walz.

A candidata chega a Chicago com vantagem sobre seu oponente, Donald Trump, confirmada por duas pesquisas recentes feitas pelo New York Times em parceria com o Siena College, que mostram Harris com 49% de intenção de voto, enquanto Trump aparece com 47% da preferência.

Outra pesquisa focada no cinturão do Sol, nos estados chamados campos de batalha do sul e sudoeste do país (Arizona, Califórnia, Flórida, Nevada, Novo México, Texas, Geórgia e Carolina do Sul), Kamala aparece com 5 pontos de vantagem no Arizona, e 2 pontos na Carolina do Norte. No entanto, Trump permanece com 4 pontos à frente na Geórgia. Em Nevada a diferença é de apenas um ponto para o republicano.