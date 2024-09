Relatório mostra destruição massiva em Gaza enquanto Hamas e Netanyahu se acusam por falta de trégua

Apesar das "condições precárias" em Gaza, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na quarta-feira que conseguiu administrar a primeira dose de vacinas contra a poliomielite em cerca de 187 mil crianças no centro do território. A OMS deve começar a vacinar o sul do território na quinta-feira, onde espera atingir 340 mil crianças em quatro dias. Entre 9 e 11 de setembro, a organização se deslocará para o norte de Gaza.

Um ataque noturno israelense matou quatro pessoas que estavam abrigadas em tendas perto do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah (centro), disse uma fonte médica à AFP na manhã de quinta-feira.

O exército israelense alegou ter atacado "um centro de comando" usado por militantes do Hamas e da Jihad Islâmica em Deir al-Balah. Mais ao sul, na área de Al-Mawasi, um míssil matou uma pessoa e feriu várias outras, informou o Crescente Vermelho Palestino.

O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, que deu início à guerra, resultou na morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 97 continuam presas em Gaza, 33 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelense.

As represálias israelenses, que devastaram Gaza, deixaram pelo menos 40.861 pessoas mortas, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas, que não fornece detalhes sobre o número de civis e combatentes mortos. Segundo a ONU, a maioria dos mortos eram mulheres e crianças.

(Com informações da AFP)