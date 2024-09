Supertufão Yagi já deixou 155 mortos no Vietnã; centenas de pessoas estão desaparecidas

O número de mortes provocadas pela passagem do supertufão Yagi, no Vietnã, subiu para 155, informou a imprensa local nesta quarta-feira (11). Outras 141 pessoas estão desaparecidas. Yagi atingiu o país no último fim de semana, causando enchentes e destruição.

Na província vietnamita de Lao Cai, uma zona montanhosa, um deslizamento de terra destruiu um vilarejo, matando 30 pessoas e deixando outras 65 desaparecidas. O tufão atingiu o norte do Vietnã durante dois dias, no sábado (7) e no domingo (8), com chuvas e rajadas de vento superiores a 150 km/h.

As enchentes, sem precedentes em várias décadas, chegaram à capital Hanói, onde a cheia do Rio Vermelho obrigou centenas de pessoas a deixarem suas casas e provocou a queda de uma ponte. Segundo a diretora do centro nacional de previsões meteorológicas, Mai Van Khiem, o rio atingiu o maior nível desde 2004.