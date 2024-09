Peru decreta três dias de luto por morte de Fujimori; ex-presidente passou seus últimos anos na prisão

O prédio com jardim foi construído para ele em um terreno pertencente à polícia peruana. Desde 2009, cumpria pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e oito anos por corrupção.

Ele poderia ter acabado sua vida em detenção, se não tivesse sido libertado em dezembro de 2023 por ordem do Tribunal Constitucional, "por razões humanitárias", antes de ter cumprido toda a pena e contra a avaliação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que considerou a decisão como um símbolo de impunidade.

Os crimes contra a humanidade pelos quais foi preso, diziam respeito principalmente a dois massacres de civis cometidos por um esquadrão do exército como parte da luta contra as guerrilhas maoistas do Sendeiro Luminoso no início da década de 1990.

Filho de imigrantes tornou-se presidente

Filho de modestos imigrantes japoneses, Alberto Fujimori surpreendeu ao vencer as eleições presidenciais de 1990 contra o famoso escritor peruano e ganhador do Prêmio Nobel Mario Vargas Llosa.

Em plena hiperinflação e crise econômica, apresentou-se como o "presidente dos pobres e dos excluídos". Rapidamente implementou uma série de medidas econômicas ultraliberais: o "Fujichoque", marcado por uma grande onda de privatizações.