Exército israelense recruta africanos que buscam asilo para lutar em Gaza, diz mídia local

O jornal israelense Haaretz revelou que o Exército do país está recrutando alguns dos 30 mil refugiados africanos que buscam asilo em seu território para lutar em Gaza e, assim, obter residência permanente em Israel. As autoridades israelenses afirmam que o projeto está sendo realizado de forma organizada com os consultores jurídicos do Ministério da Defesa. "Mas sem qualquer base ética ", critica o jornal.

Sami Boukhelifa, correspondente da RFI em Jerusalém

Tudo começou em 7 de outubro de 2023, com o massacre do Hamas na fronteira de Israel. Cerca de 1.200 pessoas morreram naquele dia, incluindo três refugiados solicitantes de asilo. O país mergulhou no caos e lançou uma guerra devastadora contra o Hamas e o povo de Gaza.