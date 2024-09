Incêndios no Brasil provocam reações de internautas nos portais franceses

A série macabra de incêndios que se alastram pela Amazônia e outros estados do Brasil continua a ter forte repercussão na imprensa francesa e também entre internautas que reagem às reportagens. Nesta segunda-feira (16), os sites dos jornais Le Figaro, Le Monde e Libération publicam imagens da devastação no Parque Nacional de Brasília, onde o fogo chegou no domingo. As fotos dramáticas da vegetação queimando são comentadas pelos internautas.

A agência de notícias AFP relata a emissão de créditos extraordinários fora dos limites fiscais decidida pela União e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal para ajudar no combate às chamas, assim como as declarações do presidente Lula e o sobrevoo que ele fez da área ao lado da primeira-dama, Janja. No entanto, apesar da atuação do governo federal e do Judiciário, internautas publicam na rede X - ativa na França - comentários sobre os impactos dos incêndios alimentados pela seca histórica que o Brasil atravessa, parte deles de origem criminosa.

O pesquisador em políticas ambientais Johan Dupuis, representante do Conselho Municipal de Lausanne, na Suíça, publica no X que "um novo ponto de inflexão no sistema terrestre está prestes a ser alcançado". Segundo ele, "os políticos de direita e os círculos empresariais tentam explicar que está tudo bem, enquanto os ecossistemas estão literalmente queimando diante dos nossos olhos".