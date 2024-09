Desabrigados em enchentes no Japão choram e falam de 'cenas de filme'

"Ela acordou com a minha ligação. Quando olhou para fora, parecia um mar, com água cobrindo as estradas", contou. Quando Kiso chegou, a casa havia sumido, de acordo com a imprensa japonesa.

"Em 30 minutos, a água inundou a rua e rapidamente atingiu metade da altura do meu carro", disse Akemi Yamashita, um morador de Wajima de 54 anos, à AFP. Eu tinha lágrimas nos olhos quando ouvi isso", disse ela, descrevendo o terremoto e as inundações como "cenas de um filme".

As enchentes afetaram muitas casas, incluindo oito centros habitacionais temporários em Wajima e Suzu, onde as vítimas do terremoto no início deste ano ainda moram.

Os níveis de precipitação no Japão atingiram níveis recordes nos últimos anos em várias partes do país, com inundações e deslizamentos de terra. Especialistas acreditam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência, intensidade e imprevisibilidade desses eventos.

Com informações da AFP