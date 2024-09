Exército israelense cogita "possível entrada" no Líbano; Biden teme "guerra generalizada"

Num futuro imediato, Israel, que afirma estar operando para permitir o regresso de dezenas de milhares de residentes deslocados do setor fronteiriço pelos disparos de foguetes do Hezbollah, anunciou que continuaria os seus bombardeios pelo terceiro dia consecutivo no sul e no leste do Líbano.

Em todo o país, 51 pessoas morreram e mais de 220 ficaram feridas durante o dia, segundo as autoridades libanesas, tendo o Exército israelense também atacado aldeias localizadas fora dos redutos do Hezbollah, incluindo a de Maaysara, ao norte de Beirute.

Estes ataques massivos levaram mais de 90 mil libaneses a deixar as suas casas e pegar a estrada, segundo a ONU. Famílias inteiras, carregadas com seus pertences embalados às pressas, continuaram a migrar para a fronteira com a Síria na quarta-feira, de acordo com fotógrafos da AFP.

Os militares israelenses alegaram ter atingido mais de 280 alvos do Hezbollah, incluindo 60 dos seus serviços de inteligência.

Na segunda-feira, os ataques causaram 558 mortes, incluindo mulheres e crianças, e mais de 1.800 feridos, segundo as autoridades libanesas, o maior número de vítimas num dia desde o fim da guerra civil no país (1975-1990).

"Clima de terror"

Nour Hamad, 22 anos, estudante de Baalbeck, no leste, descreve "um clima de terror" desde o início dos ataques contra os arredores da cidade.